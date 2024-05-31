SEVENTEEN ミンハオ FOLLOW CARATZONE カラットゾーン

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商品詳細
7/21ソウルコンにて入手しました。スリーブ＋硬質ケース＋防水にて発送します。(ラッキーカードは付きません、ご了承ください。)すぐにスリーブに入れて保管しておりますが初期傷がある場合がございますので神経質な方はご購入をお控えください。ご質問は必ずご購入前にお願いいたします。まとめてご購入の場合多少のお値引検討します。seventeenセブチFOLLOWtourカラットゾーンエスクプススンチョルジョンハンハニジョシュアジュンホシスニョンウォヌウジミンハオTHE8ミンギュドギョムDKスングァンバーノンハンソルディノ トレカ アルバム ソウルコン caratzone
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