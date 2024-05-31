希少古書　紅毛渡り　江戸更紗　浦野理一

ご覧いただきありがとうございます。江戸更紗文化出版局浦野理一保管は屋内の日の当たらない書庫。古いものなので相応の劣化ありますが比較的綺麗だと思います。古書にご理解ある方よろしくお願いいたします。状態は写真で判断お願いします。即購入オッケーです。



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