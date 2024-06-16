レオナルド・ダ・ヴィンチ 全絵画作品・素描集

【メーカー名】タッシェン・ジャパン外箱サイズ約51cm✖️約33cm✖️約8cm購入後長らく自宅にて保管していましたほとんど見ていないので本は比較的きれいだと思いますが箱には痛みや、テープが剥がれた部分があります年数経過した中古品ですので、気になる方はご遠慮ください箱をプチプチで保護して発送の予定です



レオナルド・ダ・ヴィンチ全絵画作品・素描集 (25周年)



レオナルド・ダ・ヴィンチ―1452ー1519全絵画作品・素描集



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