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NSCA-CPTパーソナルトレーナー合格セット
商品番号 U71847265664
商品名

NSCA-CPTパーソナルトレーナー合格セット
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「NSCAパーソナルトレーナーのための基礎知識」CoburnJaredW/MalekMohH/森谷敏夫/岡田純一定価:￥12000NSCA-CPT模擬問題集(DVD付属)定価:￥8000NSCA-CPT認定試験受験ガイドブック定価:￥2000模擬問題集右上に折れ目があるだけでそれ以外は使用感なく、状態良好です。上記とは別にご希望であれば私が使用した基礎問題集をお付け致します。希望される場合は購入時にコメントください。#CoburnJaredW#Coburn_Jared_W#MalekMohH#Malek_Moh_H#森谷敏夫#森谷_敏夫#岡田純一#岡田_純一#本#生活／体育・スポーツ
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