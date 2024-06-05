真空管！【マーシャル】Marshall JCM2000 DSL50 ヘッドアンプ

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ご覧いただきありがとうございます。真空管！【マーシャル】MarshallJCM2000DSL50ヘッドアンプになります。ボリュームにガリがありノイズが乗ることがありますが、機能的に問題なくつかえます。スプリングリバーブばりっちり効きます。年代物ですので現状販売でお願いします。ほぼ新品という事で購入し、自分でも24時間程度しか使用していません。付属品純正のフットスイッチ電源コードprovidenceのスピーカーケーブルキャビネットは付属しません。かなりのレア物だと思います。即決の方、値引きします。直取り、現物確認可能です。場所は栃木県宇都宮市になります。美品をお求めの方、繊細な方はご購入をお控えください。何か質問がありましたら、コメント欄までお願いします。#その他出品中の商品#その他出品中の楽器関連の商品#マーシャル#marshall#アンプ#ギターアンプ#ギター#リバーブ#オーバードライブ#スプリングリバーブ#フットスイッチ#JCM2000#DSL50#DSL#JCM2000DSL50#真空管#レア#廃盤#アンプヘッド#ヘッド#ヘッドアンプ#フルチューブ#オールチューブ