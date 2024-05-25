ニンテンドー 3DS 充電器つき

Nintendoニンテンドー3DSフレアレッドゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo本体、SDカード、タッチペン、充電器、説明書一式の発送となります。外箱、ゲームソフトはついてません。ボタンやタッチペン、画面の不具合無し。※充電時間が長く、バッテリー持続時間が短い状態になっております。十字キーは一部が少し剥がれてます。光に当てると細かい傷が見えますが、写真の通りかなり綺麗な状態です。発送の際は、アルコール消毒で拭いて掃除します。水濡れ防止対策・プチプチ梱包※匿名発送※即購入可※初期化済※動作確認済み※非喫煙者、ペット飼育無し※値下げ不可



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