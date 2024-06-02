ゲームウォッチ　影忍者

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商品詳細
かなり昔の物なので、本体に細かい傷、黄ばみ、汚れあります。 動作・音確認済みです。 箱は擦れや禿げや破れあります。 説明書も黄ばみ、汚れ、折れ等あります。 usud、自宅保管、素人検品にご理解頂ける方でお願いいたします。 簡易包装(リサイクル品)にて発送します。発送方法をゆうゆうメルカリ便に変更の場合あります。
http://narcologia.ru/goods/unusable225374.html
http://narcologia.ru/goods/unusable54174.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei652771.html
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