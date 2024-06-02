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ゲームウォッチ　影忍者
商品番号 N86877109040
商品名

ゲームウォッチ　影忍者
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かなり昔の物なので、本体に細かい傷、黄ばみ、汚れあります。　動作・音確認済みです。　箱は擦れや禿げや破れあります。　説明書も黄ばみ、汚れ、折れ等あります。　　　usud、自宅保管、素人検品にご理解頂ける方でお願いいたします。　簡易包装(リサイクル品)にて発送します。発送方法をゆうゆうメルカリ便に変更の場合あります。
http://narcologia.ru/goods/unusable225374.html
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