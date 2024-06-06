BANDAI WONDERSWAN COLOR ファイナルファンタジー

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閲覧ありがとうございます。ワンダースワン本体のファイナルファンタジーセットになります。耳の破れなどは無く、説明書等欠品もありません。コレクションとして保管してかなりきれいな状態です、しかしながら新品では無いので神経質な方はご購入お控えください。動作は確認済みです。値下げ交渉はコメントにお願いします、他出品の商品とまとめて購入していただける方は、お値下げ致します。#ファイナルファンタジー#FF#ワンダースワン#スクウェア・エニックス#バンダイ#BANDAI