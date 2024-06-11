ヴァレリアン 千の惑星の救世主 Blu-ray Amazon限定アウターケース付

【Amazon.co.jp限定ヴァレリアン千の惑星の救世主(組立式アウターケース付)[Blu-ray]】予約購入しましたが、未再生のまま暗所にて保管しておりました。現在入手困難品です。目立つ傷汚れ見当たりませんがあくまで素人保管品であることを御理解の上ご購入お願い致します。DVD用クッション封筒にて発送致します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【特典映像】■収録特典（約85分予定）・特別メイキング映像（５本）・キャスト＆監督インタビュー（デイン・デハーン、カーラ・デルヴィーニュ、リアーナ、リュック・ベッソン）・予告編＆海外TVSPOT集【作品内容】『レオン』『フィフス・エレメント』『LUCY／ルーシー』―『スター・ウォーズ』にも多大な影響を与えたSFコミックの金字塔を原作に、銀河をパトロールする美男美女コンビが全宇宙の存亡を揺るがす陰謀に立ち向かう、リュック・ベッソン監督史上、最強最大のSFエンターテインメント超大作！【キャスト】[役名]（日本版吹替声優）「オリジナルキャスト代表作」・デイン・デハーン[ヴァレリアン]（日野聡）「アメイジング・スパイダーマン」(14)「ディーン、君がいた瞬間」(15)・カーラ・デルヴィーニュ[ローレリーヌ]（沢城みゆき）「スーサイド・スクワット」(16)・クライヴ・オーウェン[フィリット司令官]（大塚明夫）「クローサー」(04)「ラスト・ナイツ」(15)・サム・スプルエル[オクト＝バー将軍]（関俊彦）「K-19」(02)「悪の法則」(13)・イーサン・ホーク[ジョリー]（咲野俊介）「トレーニングデイ」(01)「6歳のボクが、大人になるまで。」(14)・リアーナ[バブル]（ゆりやんレトリィバァ）「バトルシップ」(12)「オーシャンズ8」(18)・クリス・ウー[ネザ]（石川界人）「人魚姫」(16)「西遊記2~妖怪の逆襲~」(17)・ハービー・ハンコック[国防長官]（富田耕生）「ラウンド・ミッドナイト」(86)でアカデミー賞®作曲賞受賞・[ドーガン＝ダギーズ]（桜井賢・坂崎幸之助・高見沢俊彦 ※THEALFEE)【スタッフ】監督・脚本：リュック・ベッソン他#洋画#映画#DVD#Bluray#限定版



Amazon | 【Amazon.co.jp限定】ヴァレリアン 千の惑星の救世主(組立式 ...



ヴァレリアン 千の惑星の救世主 [4K ULTRA HD+Blu-ray]



ヴァレリアン 千の惑星の救世主 [Blu-ray]



ヴァレリアン 千の惑星の救世主 [4K ULTRA HD+Blu-ray]



ヴァレリアン 千の惑星の救世主 [4K ULTRA HD+Blu-ray]



Amazon | 【Amazon.co.jp限定】ヴァレリアン 千の惑星の救世主(組立式 ...



Amazon | 【Amazon.co.jp限定】ヴァレリアン 千の惑星の救世主(組立式 ...



Amazon | フィフス・エレメント 4Kニューマスター [Blu-ray] | 映画



Amazon | 【Amazon.co.jp限定】ヴァレリアン 千の惑星の救世主(組立式 ...



Amazon | 【Amazon.co.jp限定】ヴァレリアン 千の惑星の救世主(組立式 ...



Amazon | 【Amazon.co.jp限定】ヴァレリアン 千の惑星の救世主(組立式 ...



Amazon | 【Amazon.co.jp限定】ヴァレリアン 千の惑星の救世主(組立式 ...



Amazon | ヴァレリアン 千の惑星の救世主 [Blu-ray] | 映画



ヴァレリアン 千の惑星の救世主 : 作品情報 - 映画.com



Amazon.co.jp: ノートルダムの鐘 MovieNEX アウターケース付き ...