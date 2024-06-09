世界ノンフィクション全集　全50巻セット

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商品詳細
世界ノンフィクション全集 全50巻です。昭和35年から39年にかけて発行されたようです。50巻揃っての出品は珍しいと思います。60年前の物ですので、それなりの汚れや焼けたどがあります。また、数が多いので全てを確認できていませんので、ご了承ください。本好きの父が集めたものなので、裏表紙を開けたところや、発行年月のページに蔵書印が押されています。気にされる方はご購入はご遠慮ください。
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