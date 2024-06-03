ラスト・シンデレラ DVD-BOX〈7枚組〉

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商品詳細
メルカリで8/15に6500円で購入いたしました、中古品の中古になります。ケース上部が一部潰れたようになっておりますが（写真4枚目）、DVD自体の再生に問題はありません。一度通して再生いたしました。ご理解いただける方のご購入、よろしくお願いいたします！「ラスト・シンデレラDVD-BOX〈7枚組〉」篠原涼子/三浦春馬/中谷まゆみ定価:￥22800フォトブック付#篠原涼子#三浦春馬#中谷まゆみ#CD・DVD
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