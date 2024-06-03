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商品詳細
箱なし動作確認済みメモリー256mbバッテリー内蔵充電器はあるが、接触が良くないです。画面には保護シールが貼ってあります。（ソフト）モンハン3、パワプロポータブル3付きその他質問があれば気軽にコメントください。SONYPlayStationPortablePSP-3000SGcolor:REDゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY
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