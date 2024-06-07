黒執事 ビターラビット カフェ コースター コンプリート セット

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黒執事×mottocafe池袋店後半期間ビタラビカフェコースター全種セット特に使用しておらず中身確認後すぐにPP袋に入れて保管しておりました。全て元々入っていた袋にいれて保管しておりました。東京限定絵柄の袋を開ける際に粘着力が強く、少し袋が破けてしまっております。(写真3枚目参照)また葬儀屋のコースターがよく見なければわからない程度ですが初めからスレ?がついておりました。(写真4枚目参照)おまけでSDとカード(写真5枚目参照)と前後半入場特典をおつけいたします。他には大きな傷や汚れは見当たりませんでしたが初めから製造過程で誇り？っぽいのがついていることが多くありました。素人保管のため、小さな誇りや汚れ、擦れなど気になる方はご遠慮ください。発送は厚紙やプチプチに挟んで発送させていただきます。以上のことご了承の方のみご購入ください。即購入可、バラ売り不可お値下げ不可(他の出品物と同梱で気持ち値下げ可)バラ売り可能な商品は別出品しております。黒執事/ビタラビカフェ/コースター/セバスチャン/シエル/葬儀屋/アンダーテイカー/ウィル/ファントムファイブ/ヴィンセント/ディーデリヒ/SD/ランダム/カード/フォトカード/特典/チケットケース/アクリルコースター