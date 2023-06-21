【新品】中国書籍： 普洱茶关键技术研究

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ご覧いただきありがとうございます(^^)♡即購入大歓迎です！プロフィールもご覧頂けると嬉しいです。#POTATO中華書庫#POTATO中国語中国茶の本↑こちらも是非ごらんくださいませ。▼商品情報▼当Shopにて中国より直輸入しました新品書籍です。书名:普洱茶关键技术研究作者:云南普洱茶关键技术研究项目组编出版社名称:云南科学技术出版社ページ数：248頁サイズ：約26cm×18.5cm重量：約530g2021年4月第1版2021年4月第1次印刷装帧:平装■内容简介 本书为《普洱茶关键技术研究》科研项目的物化成果。该项目历经5年多时间，在普洱茶品质化学、特征指标，保健功能、活性成分物质，普洱茶安全性评价等方面取得了大量科研成果。将该项目的成果通过图书出版，能进一步弘扬云南普洱茶文化，提升普洱茶的相关科研水平。■作者简介云南普洱茶关键技术研究项目组编《普洱茶关键技术研究》编委名单主编：陈宗懋、黄毅编委:王敏正、刘勤晋、林智、屠鹏飞、胡小松、刘仲华、黄卫东、蔡新、邵宛芳、童华荣、张颖君、李晓霞、夏兵执行编辑：蔡新、李晓霞、夏兵《云南普洱茶关键技术研究项目》主要研究人员项目首席专家：陈宗懋项目主持人：黄毅项目课题协调：蔡新、李晓霞、夏兵普洱茶品质特征指标研究课题牵头单位：中国农业科学院茶叶研究所参加单位：中国科学院昆明植物所课题负责人:林智、张颖君主要研究人员：杨崇仁、吕海鹏、谭俊峰、郭丽、王东、张香兰、许敏、马晓霞、高大方、廖彭莹、田立文、刘青、钟秋生、李靓、王力、孙业良、彭群华、邵青普洱茶保健功能作用研究课题牵头单位：北......※輸入品につき、輸送の際の多少の凹み、小キズ、汚れなどある場合があります。新品未使用品ですが、中国からの輸入書籍について、ご理解のある方のご購入をお願い致します。#POTATO中華書庫#POTATO中国語料理の本#POTATO中国語中国茶の本中国語漢語中文汉语中文中国语教科書中国語の本中国の本読本読物副読本点心飲茶中国文化参考書烏龍茶ウーロン茶雲南茶 プーアル茶 中国語書籍