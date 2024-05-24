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ポケモンカード VSTAR ユニバース ギラティナ UR
商品番号 L45355625383
商品名

ポケモンカード VSTAR ユニバース ギラティナ UR
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,994 円
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商品詳細

閲覧ありがとうございます。本日購入し、開封したものになります。神経質な方はご購入をお控えください。⭕即購入OK早い者勝ち❌値下げ交渉（コメント削除のち再出品致します）❌素人目に目立った傷もなく美品に近いかと思います。が、あくまでプレイ用として使用してください。種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...UR
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