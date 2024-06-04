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SEVENTEEN ウジ トレカ
商品番号 F46002823368
商品名

SEVENTEEN ウジ トレカ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEENセブチウジトレカフォトカード即購入⭕️バラ売り❌DVD、Blu-ray、シーグリ等に封入のトレカ、フォトカードは届いた状態のまま、未開封で暗所にて保管していました。⚠️写真2枚目、THEFACTのフォトカードについては材質の関係なのか届いたときから反りがありました。海外輸入商品のため、初期スレ・凹み等ある場合がございます。発送後の傷やトラブル、初期不良への責任は負えません。素人保管であることにご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。トレカやフォトカードは複数枚まとめてスリーブに入れ、折れ防止➕水濡れ防止で発送します(ᵕᴗᵕ)
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