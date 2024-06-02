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PCエンジン CDROM2 CDロムロム
商品番号 J43766665981
商品名

PCエンジン CDROM2 CDロムロム
ブランド名 エヌイーシー
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PCエンジン本体：簡単に動作確認しましたCDロムロム：起動画面までは確認しましたが、ゲームディスクがうまくよみこめないので、PCエンジン本体としての価格設定にしています。付属品：箱や説明書は無し、コントローラー１つとアダプタ。TVとの接続ケーブルは標準のビデオケーブルが別途必要になります。
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