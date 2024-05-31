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アルティエリ altieri フルートリュック
商品番号 Y70755561667
商品名

アルティエリ altieri フルートリュック
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルティエリ　フルートリュック　写真の通り内側にシミや汚れがありますが、使用には問題ありません。ペット・タバコ無しです。6年位前に購入して使っていた物で、もう使わないので出品しました。フルートとピッコロ、譜面台や大型楽譜など沢山入ります。サイズ横47cm位縦35cm位マチ7cm位※素人採寸なので、目安にして下さい。付属品:ショルダーベルト２つ折りにして簡易包装で送らせて頂きます。
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