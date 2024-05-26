聲の形　Blu-ray\u0026ポストカードセット

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聲の形 Blu-rayブルーレイ 円盤 ポストカード ポスカ 京アニ 京都アニメーションBlu-rayは中身確認の為に開封しましたが再生はしていません。ポストカードセットは未開封品です。どちらも暗所にて保管しておりました。部屋の整理中の為、出品させていただきます。※神経質な方はご遠慮ください。※他商品とまとめて購入をご希望でしたら購入前にコメントにてご相談下さい。場合によっては若干の値下げが可能です。※梱包材は場合によっては再利用品を用いる場合もありますのでご容赦ください。できる限り丁寧な梱包に努めます。キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム