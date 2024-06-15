【極美品】NINTENDO64 クリアブラック 箱説明書あり 拡張パック

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NintendoNINTENDO64ニンテンドウ64ニンテンドー64CLEARBLACKクリアブラック限定カラー品番NUS-S-SGO使用感極少動作確認済み箱・説明書ありステレオAVケーブル拡張パック付属ご覧頂きありがとうございます✨希少な限定カラーのNINTENDO64です。ただでさえ流通少ないクリアブラックですが、掲載写真をご覧いただいてわかるように本体及びコントローラー、アダプタは非常に良い状態でキープされています。外箱には歪み、傷みがありますが、使用感少ない美品ゲーム機器をお探しの方には特におすすめです。今回は本来付属しないステレオAVケーブル、拡張パックもおまけでお付けします。ソフトがあればすぐに遊ぶことも可能ですよ。喫煙者無し。ペット飼育無し。リサイクルダンボールを利用して発送致します。よろしくお願い致します。