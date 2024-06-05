小学館の図鑑NEO 10冊セット

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商品詳細
《匿名配達》《送料無料》小学館の図鑑NEO10冊セットとなります。・「動物」・「昆虫」 ・「魚」 カバー無し・「鳥」・「水の生物」 カバー無し・「宇宙」 ，「地球」 カバー無し・「恐竜」 DVD無し カバー無し・くらべる・もっとくらべるDVDは付属していないセットとなります。小口部分汚れ等ありますが、中身は書き込み等なく、読書には問題ないと思います。中古本となります。ご理解のある方よろしくお願いいたします。
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