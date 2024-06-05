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小学館の図鑑NEO 10冊セット
商品番号 W39994138396
商品名

小学館の図鑑NEO 10冊セット
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《匿名配達》《送料無料》小学館の図鑑NEO10冊セットとなります。・「動物」・「昆虫」　　・「魚」　　カバー無し・「鳥」・「水の生物」　カバー無し・「宇宙」　　，「地球」　　　　カバー無し・「恐竜」　　DVD無し　カバー無し・くらべる・もっとくらべるDVDは付属していないセットとなります。小口部分汚れ等ありますが、中身は書き込み等なく、読書には問題ないと思います。中古本となります。ご理解のある方よろしくお願いいたします。
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