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天官賜福 繁体字 特装版 1+2巻
商品番号 B21760124851
商品名

天官賜福 繁体字 特装版 1+2巻
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 1,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

繁体字版(台湾版)天官賜福の1+2巻特装版です。中身確認のため1度外箱を開けていますが、本や付録は全て揃っています。本は2冊ともシュリンクが付いたままで、アクリルボードなども開封せず個包装された状態です。#天官賜福#繁体字版#特装版#墨香銅臭
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