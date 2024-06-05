天官賜福 繁体字 特装版 1+2巻

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商品詳細
繁体字版(台湾版)天官賜福の1+2巻特装版です。中身確認のため1度外箱を開けていますが、本や付録は全て揃っています。本は2冊ともシュリンクが付いたままで、アクリルボードなども開封せず個包装された状態です。#天官賜福#繁体字版#特装版#墨香銅臭
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