ゴーストスイーパー美神　PCエンジン・スーパーCDーROMソフト

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商品詳細
未開封のまま長く置いておいた商品です。1994年発売ですが、シュリンクに若干のたるみかある程度の状態の良い商品です。出張中、旅行中でなければ、翌日(土日祝日除く)には発送いたします。「ゴーストスイーパー美神」定価:￥8800#ゲーム#アドベンチャー#スーパーCDROM#Other
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