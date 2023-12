INES VAN LAMSWEEDE \u0026 VINOOGH MATADIN

INESVANLAMSWEEDE\u0026VINOOGHMATADINJESSICA,25部限定、アーティス本人によるナンバー及びサイン入り¥180,000アクリル板に少し気泡が入ってます。裏面に、テープの跡が残っています。箱の2箇所にテープの跡が残っています。私物所蔵のため、ご了承ください。今世界で最も注目されているオランダのフォトグラファー(イネス・ヴァン・ラムスウィールド)彼女はコンピューターを駆使することによって、日常性の中に非現実的な世界を生み出す、ディジタル時代のシュールレアリストです。その存在は、ファンション・フォトの分野でも際立っていて、「ヴォーグ」や「フェイス」といった一流紙で活躍する一方、ヨーロッパ最大の祭典「ヴェニス・ヴィンナーレ」でも高い評価を受けています。この作品は、彼女の芸術の原点ともいえ初期の代表作です。モデルと背景を別撮りした後、コンピューターで合成。その結果、被写体の全てに焦点があった超現実的な空間が生まれています。そのオリジナル・プリントを、彼女自身のデザインにより、美術館で使用する透明度の高いアクリルで特殊フレーミングした、世界で25部の完全限定版。なお。フィヌート・マタディンは、スタイリストとして、彼女の作品にかけがえのない、パートナーです。#イネスヴァンラムスウィールド#INESVANLAMSWEEDE#art#photography#fashion#mode#アート #ファッション#写真#vogue#ヴォーグ



