ハンビン トレカ 2種セット

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商品詳細
【入手困難】ご覧いただきありがとございます♡こちらのトレカは全て正規品になります。質問等がございましたらメッセージをいただければと思います。宜しくお願いします♡・BOYSPLANETFINALCGV※本物にあると言われているくぼみがあります。・KCONJAPANTシャツ特典どちらもデビュー前のレア品になります♡スリーブ＋硬質ケースに入れて24時間以内に発送させていただきます。即購入OKです♡ZEROBASEONEZB1ソンハンビンハンビンBOYSPLANETボイプラ
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