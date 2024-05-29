セルマーアルトサックス　ネック

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商品詳細
再値下げいたしました！SA-80IIJubileeGLW/Eの純正ネックです。2018年２月に下倉楽器にて購入した楽器の物です。週一ペースで吹いていました。他にネックを購入しましたので手放すことにしました。セルマーのマークは黒です。目立った傷などなく、美品かと思います。
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