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セルマーアルトサックス　ネック
商品番号 S16878175495
商品名

セルマーアルトサックス　ネック
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 14,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

再値下げいたしました！SA-80IIJubileeGLW/Eの純正ネックです。2018年２月に下倉楽器にて購入した楽器の物です。週一ペースで吹いていました。他にネックを購入しましたので手放すことにしました。セルマーのマークは黒です。目立った傷などなく、美品かと思います。
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