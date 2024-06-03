ピーターラビット 大皿2枚 小皿2枚 マグカップ2客 湯飲み茶碗1

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大皿直径約25小皿直径約17.5マグカップ直径約7.5高さ約7.5湯飲み茶碗直径約7.5高さ約8使用に伴う小傷ございますが、割れ、よごれ、欠け、ひび、ございません。他に食器出品中です。ピーターラビットWedgwoodウエッジウッド