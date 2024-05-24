【新品・未開封】ファイナルカラー～最後の写真集 : 松本若菜写真集

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松本若菜ファイナルカラー～最後の写真集【未開封・DVD付き！！】未開封ですが、表面フィルムが破れています。上下にスレありです。 DVDが入っている写真は3枚目にアップしています。自宅の本棚で保管していましたが、外装のコンディションについては写真でご確認の上、ご理解・ご納得頂ける方は、ご購入お願いしますm(__)mDVDは未開封なので動作は確認出来ておりません。中古品ですので、細かい所をお気にされる方や、神経質な方はご購入をお控え下さいm(__)m【メルカリ便】ネコポスまたは、ゆうパケットポストにて発送予定です。Ｈ1082804#最後の写真集#finalcolor#ファイナルカラー#松本若菜#DVD