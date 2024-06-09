◆専用◆ゲイルアモーメント―最速の瞬間―

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スクウェア公式レーシングラグーンファンブック「ゲイルアモーメント(GALEAMOMENT)-最速の瞬間-」になります。発行：デジキューブ発行日：1999.7.15写真①：表紙写真②：裏表紙写真③：目次写真④：傷のある部分(表紙右下辺り)小さな傷があります(写真④)。写真以外にも細かい傷等があります。ペットはいません。タバコは吸いません。手持ちのスマホで撮影しております。色見が少々違う場合がございます。素人による自宅保管の中古商品になります。読んだ際に起きる軽度の傷・折れ・指紋の付着等、また経年劣化につきましてご理解ください。酷い汚れ・破れ等は無いと思いますが、目立たないレベルの黄ばみ・シミ・焼け・擦れ・折れ等があるかも知れません。プロレベルでの細かいチェックはしておりません。梱包資材はリサイクルしたものを使う場合があります。発送方法につきましては、高額な物なので、対面で受け取れる方が良いかと考えており、「宅急便コンパクト」を予定しておりますが、気にされないのであれば、310円引きのうえ「らくらくメルカリ便(ネコポス)」で発送致します。その場合「ゆうゆうメルカリ便(ゆうパケットポスト)」への変更も可能です。値下げ交渉はご遠慮ください。(8/15値下げ)---#本#生活／諸芸・娯楽#ゲーム#PS#プレイステーション(b00010)