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動作確認済 本体のみ(付属品無し) ニューファミコン ファミリーコンピュータ
商品番号 C85676914095
商品名

動作確認済 本体のみ(付属品無し) ニューファミコン ファミリーコンピュータ
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・本体のみの出品です。コントローラーや電源アダプター、映像出力ケーブル等の付属品は付きません・出品前に動作確認をしていますお支払いから24時間以内に発送手続きしますフリーザーバッグで密封してからプチプチで包んでゆうパケットプラスの箱に入れ、匿名配送しますNewファミコン任天堂Nintendo
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