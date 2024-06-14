フラワー・トラベリン・バンド　ポスター

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商品詳細
サイズ縦62横45センチ（約） 撮影用に額に入れましたが、額はつきません。郵便局専用ケースにて発送します。非常にレアなポスターです。画2枚目おまけです。値下げしました。沢田研二ローリングストーンズディープパープル他にもポスター出品中
http://narcologia.ru/goods/peroration141715.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful713351.html
http://narcologia.ru/goods/stair386800.html
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