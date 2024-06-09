電源コード5本セットn

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商品詳細
SONYプレイステーションシリーズ対応２芯電源ケーブル５本セット中古品ですが、使用に差し支えのない状態です。正常稼働を確認済です。【対応機器】 ○PS4 ○PS3(※一部機種は非対応) ○PS2 ○PS1(※PSoneは非対応)らくらくメルカリ便（宅急便）で発送します。
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