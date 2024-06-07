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スイッチ ライト本体
商品番号 B42047870952
商品名

スイッチ ライト本体
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchLiteグレー先日中古ショップで15180円で購入し、数日間使用したものです。最初から特に右手側に跡が濃く付着していましたが、その他に外傷等は見られず多少の汚れが見られる程度です。直前まで使用していましたが特に不具合などは見られず、ゲームをする上で支障はありませんでした。付属の純正充電器付きこちらは動作確認のみしてあります。見たところ特に傷や汚れ等見られません。SwitchLiteSwitchLiteグレーNintendoSwitchLiteスイッチライトニンテンドースイッチライト本体任天堂スイッチライト本体
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