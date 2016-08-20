・(日本語版) 大天使ミカエルオラクルカード

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「大天使ミカエルオラクルカード」ドリーン・バーチュー/渡辺京子定価:￥3000#ドリーン・バーチュー#渡辺京子#渡辺_京子#本#心理学／心理学箱は、擦り傷(画像16)がありますが、その他、目立つような傷・汚れはありません。解説書は、綺麗な状態です。カードは、画像５～８が、側面・各４面です。画像12～15のように見ると、若干の擦れはありますが、カード全体的に比較的、綺麗な状態です。※自宅保管、中古品をご理解・ご了承くださる方のみ、購入くださいませ。