謡について詳しく書かれています。「大著にして名著なり」と 山崎楽堂が書いています。理論的に解明し体系づけた本として高く評価されています。三宅こう一は、観世流に限らず謡を経験した方なら、氏の本を見た方は多いと思います。謡本のベストセラーの著者です。本の表紙は布で丁寧な作りです。布表紙の題名の紙が少しにじんでいますが、本自体はきれいです。古い年代の物なので黄ばみはあります。大学の図書館等少ししか置かれていない希少な本です。やけも少なく上品な本です。長期自宅保管品です。ガラスケース本棚保管



謡の基礎技術 三宅こう一著 絶版 昭和14 東文書院 - 趣味/スポーツ/実用



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