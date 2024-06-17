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謡の基礎技術　三宅こう一著　絶版　昭和14 東文書院
商品番号 H88773141922
商品名

謡の基礎技術　三宅こう一著　絶版　昭和14 東文書院
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 3,149 円
在庫状況 あり

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商品詳細

謡について詳しく書かれています。「大著にして名著なり」と　山崎楽堂が書いています。理論的に解明し体系づけた本として高く評価されています。三宅こう一は、観世流に限らず謡を経験した方なら、氏の本を見た方は多いと思います。謡本のベストセラーの著者です。本の表紙は布で丁寧な作りです。布表紙の題名の紙が少しにじんでいますが、本自体はきれいです。古い年代の物なので黄ばみはあります。大学の図書館等少ししか置かれていない希少な本です。やけも少なく上品な本です。長期自宅保管品です。ガラスケース本棚保管
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