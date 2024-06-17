瞳へ落ちるよレコード初回限定盤初恋ちゃんセット新品未開封!

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商品詳細
こちらは、姪っ子の注文した予備に購入した新品未開封です。あいみょんファンのために、１セット限定出品です!定価10100円です。初恋ちゃんをそばに…みょんちゃん頑張ってます。応援出品です!是非この機会に!宜しくお願いします。大人気商品です!追記…初恋ちゃんの価格高騰してます。大人気欲しい方が数名いますので。突然削除するかもしれませんので、ご理解宜しくお願いします。
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