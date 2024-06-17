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商品詳細
■発行年1980年■言語スロバキア語■ページ数／厚さ250ページ／厚さ約2.2cm■装丁／サイズハードカバー／（約：縦34.0cm×横24.8cm)■状態について中古本となります。若干のカバーの擦れがあります。表紙裏の空白ページにシミが散見されます。
http://narcologia.ru/goods/shuttle730425.html
http://narcologia.ru/goods/troupe365411.html
http://narcologia.ru/goods/septet431319.html
洋書◆スロバキアの先史時代の芸術作品写真集 本 陶磁器 金細工 ほか
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