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洋書◆スロバキアの先史時代の芸術作品写真集 本 陶磁器 金細工 ほか
商品番号 B90653467779
商品名

洋書◆スロバキアの先史時代の芸術作品写真集 本 陶磁器 金細工 ほか
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■発行年1980年■言語スロバキア語■ページ数／厚さ250ページ／厚さ約2.2cm■装丁／サイズハードカバー／（約：縦34.0cm×横24.8cm)■状態について中古本となります。若干のカバーの擦れがあります。表紙裏の空白ページにシミが散見されます。
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