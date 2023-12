FC限定 The Best of Glow Live \u0026 DVD／徳永英明

即購入OKです。何かございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。自宅保管品ですが、目立った傷や汚れはございません。状態は画像にてご確認下さいませ。付属品は画像にあるものが全てです。徳永英明TheBestofGlowLive+DVD2002年FC限定盤2CD+DVD2002年発表 品番(HTCD-001~2/HTDV-001)FC限定盤 2CD+DVD仕様 ブックレット付き<曲目・内容>(Disc1)1.魂の願い2.輝きながら・・・3.未来飛行4.あなたのために5.ROUGHDIAMOND6.僕のそばに7.最後の言い訳8.RainyBlue(Disc2)1.call2.WednesdayMoon3.恋の行方4.Revolution5.壊れかけのRadio6.君の青7.夢を信じて8.負けるな(DVD)1.I’MFREE・・・2.君のいる場所に僕は生きていく3.まほろば4.負けないでどんな時も



