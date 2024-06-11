ギラティナ　Vstar UR 極美品

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商品詳細
ギラティナVstarURになります。入手してから時間は経っておりますが、ローダーに保管していた為、曲がりや初期傷や、傷、白かけなどは一切ありません。気になる点などあればコメントして頂ければアップの写真などを追加いたします。値下げの方は、値段によりますが、少しなら可能になります。ボックスパックシングル···シングル
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