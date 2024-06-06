《箱、説明書あり》《500GB》PS3

PlayStation3チャコールブラック 500GB【CECH-4000C】になります。《内容品》・PlayStation3本体・ワイヤレスコントローラー・電源コード・AVケーブル・USBケーブル・印刷物1式《状態》動作確認をしたところ、コントローラーが悪いのか本体が悪いのか分からないんですけど勝手にボタンを押していないのに動いたり、明後日の方向に動いたり、正常に動いたりと様子がおかしかったのでご理解した上でご購入ください。正常に動いた時にDVDを見れるか確認したところコントローラーの電源をオフにしていたら見れたんですけどやっぱりオンにしたら勝手に動きます。早送りや巻き戻しができないので不便かもしれません。ゲームは持っていなかったため未確認です。直せる方、ご検討よろしくお願い致します。何かご質問などございましたらお気軽にコメントしてください。※中古品になります。神経質な方はご遠慮ください。#SONY#ソニー#PS3#PlayStation3#プレステ3#ゲーム#DVD#Blu-ray#ブルーレイ



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