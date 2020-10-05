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新型 ニンテンドースイッチ フォートナイト 液晶 本体のみ Switch
商品番号 D17155949963
商品名

新型 ニンテンドースイッチ フォートナイト 液晶 本体のみ Switch
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【値下げ・取り置き不可】【商品説明】動作確認済みです。携帯モード、テーブルモード、TVモードで問題なくプレイできます。初期化してあります。2020年11月発売のバッテリー長持ち後期型【HAD】液晶モデルです。フォートナイトSpecialセットモデルの本体になります。状態は商品画像でご確認ください。管理748#Switch#スイッチ
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