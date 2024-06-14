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【限定版】ゲームで発見!! たまごっち ピンクなTAMAGOTCHセット
商品番号 K96019029056
商品名

【限定版】ゲームで発見!! たまごっち ピンクなTAMAGOTCHセット
ブランド名 ゲームボーイ
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ゲームで発見!!たまごっちピンクなTAMAGOTCHセット」です。ゲームボーイポケット本体とソフトがセットになった限定版です。【商品状態】ゲームボーイ本体がかなり使用感ありますが、動作確認済みです。説明書やシールは未使用です。ソフトも購入当時数回遊んだ程度の美品です。単4電池2本もお付けしております。プチプチに梱包して、ネコポスで発送予定です。BANDAIピンクノタマゴッチセット(GB)#バンダイ#BANDAI
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