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時刻表1980年9月　10月1日ダイヤ改正　移行ダイヤ　JTB鉄道ファンJR国鉄
商品番号 Q92044699424
商品名

時刻表1980年9月　10月1日ダイヤ改正　移行ダイヤ　JTB鉄道ファンJR国鉄
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

多少の変色はございますが、折り目も無く保存状態は良好だと思います。保管用に購入しており、使用感はありません。古い時刻表ですので経年劣化はあることをご理解の上、お取引下さい。値引きには対応しておりません。断捨離が目的です。取引が無ければ順次廃棄しております。#鉄道ジャーナル#鉄道ファン#鉄道ピクトリアル#JR#国鉄#特急#時刻表#列車#旅#駅#鉄道ダイヤ#私鉄#電車#機関車#客車
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