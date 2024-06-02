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- 天然石 鑑賞石 翡翠 ヒスイ 原石 重さ約1608g N 5900
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商品詳細
素材...石大きさ 高さ約10.5㎝ 幅約10㎝×約13.5㎝ 重さ約1608g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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