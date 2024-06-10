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商品詳細
「宅地防災マニュアルの解説」宅地防災研究会/建設省建設経済局民間宅地指導室定価:9800-#宅地防災研究会#建設省建設経済局民間宅地指導室#本#社会／法律平成元年度発行 全３冊セット（箱付き）蛍光ペン等の線引き等の個所が解説Ⅰで16ページほど、解説Ⅱで18ページほどそれぞれにあります(写真).使用履歴は多くないですが古いので黄ばみやシミ汚れなどあり、総じて全体に使用感あります(写真).
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