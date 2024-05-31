サカナクション 15.0 STUDIO SESSION ブルーレイ 新品未開封

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。サカナクション15.0STUDIOSESSIONBlu-rayBlu-ray3枚組＊本編映像がスマホで簡単再生できる「プレイパス」サービス対応＊歌詞字幕表示機能付新品未開封です。DISC1-DAY12022.05.07satGUEST:KuniyukiTakahashi“GOTOTHEFUTURE”“NIGHTFISHING”“シンシロ”三日月サンセットネイティブダンサーAme(A)夜の東側黄色い車あめふらフクロウ新しい世界humanセントレイ白波トップウォーターGOTOTHEFUTUREDISC2-DAY22022.05.08sunGUEST:ShōtaroAoyama(NF/Hyōgu)“kikUUiki”“DocumentaLy”潮仮面の街『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』アルクアラウンド表参道26時アンタレスと針ホーリーダンスyearsシーラカンスと僕ドキュメントエンドレスDISC3-DAY32022.05.09mon“sakanaction”“834.194”“アダプト”キャラバンミュージック「聴きたかったダンスミュージック、リキッドルームに」ネプトゥーヌスmellowsunnydub僕と花ボイルさよならはエモーション朝の歌フレンドリーユリイカRearrangeナイロンの糸Rearrange忘れられないのRearrange白波トップウォーターRearrangeグッドバイ2022年5月7日から5月9日の3日間にわたって行われたサカナクションのデビュー15周年記念STUDIOSESSION「15.0」Blu-ray盤。限定受注生産。
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