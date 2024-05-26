中国　玉石岫玉彫刻　寿老人像　置物　唐木台付　C　5113

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大きさ 高さ約26.5cm 幅約14.5cm×5cm 重さ約1503g全体的に欠けが見受けられます。唐木台は貼り付いています。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。