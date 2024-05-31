銀魂　付録付き3冊セット

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商品詳細
銀魂3年Z組銀八先生帰ってきた3年Z組銀八先生フェニックスJF・AT版 アニメコミックス空知英秋▪︎状態付録のキャラクターカードしおり「沖田総悟」「土方十四郎」、教職員証明書、zPad付きです。帰ってきた3年Z組銀八先生フェニックスは背表紙に色あせがあります。使用感はありますが、通読して頂くには問題ありません。▪︎梱包カバー表面をアルコールで簡易クリーニング後、OPP袋等で水濡れ防止をして発送させて頂きます。プチプチ等の緩衝材は使用しておりません。▪︎その他即購入OKバラ売り不可
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