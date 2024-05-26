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- 【真作】大智勝観/華巌の滝図/山水図/滝図/掛軸/名家伝来/AD-43
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商品詳細
【真作】【参考】大智勝観 日本画家。愛媛県生。名は恒一。東美校日本画科卒。横山大観に師事。日本美術院の再興に参加、同人となり院展の長老格として重きをなした。日展参事。昭和33年（1958）歿、77才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は薄汚れ、上部に多少の糊シミあります。表装は天地に汚れシミ、大きな水シミ、糊シミなどあります。巻裏に多数の糊シミあります。 桐共箱付 軸丈 縦 214×幅 52㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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