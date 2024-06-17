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Nintendo Switch LITE ターコイズブルー ポケモン ダイパリ
商品番号 U12897082484
商品名

Nintendo Switch LITE ターコイズブルー ポケモン ダイパリ
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEターコイズ使用期間は半年程です。画面フィルム貼らずに使用しましたが、特に目立つキズも無く美品だと思います。ポケットモンスターシャイニングパールもお付けします。箱あり、充電器あり。欠品なしcolor:BLUEゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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